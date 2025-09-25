Former: Atención Farmacéutica
Journal edited by Rasgo Editorial since 1983

STAFF BOARD

CHAIRMAN
Maruxa Hernández Corredoira
EDITOR IN CHIEF
Manuela Velázquez Prieto
Tomás Casasín Edo
MARKETING MANAGER
marketing.manager@farmclin.com
EDITORIAL BOARD
María B. Badía Tahull
Lluís Campins Bernadas
Juan Carlos Juárez Giménez
Carles Quiñones Ribas

Volume 22 (2020) , Issue 2 - April-June

  • Editorial

The Lancet’s discussion on hydroxychloroquine or chloroquine in patients with COVID-19
Volume 22 (2020) - 2 - April-June

José Manuel López Tricas
  • Page(s): 65
  • - 66
  • Download PDF