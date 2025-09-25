Skip to content
Former: Atención Farmacéutica
Journal edited by Rasgo Editorial since 1983
Current issue
Previous issue
Submit articles
Guidelines to authors
Suscriptions
Contact
Current issue
Previous issue
Submit articles
Guidelines to authors
Suscriptions
Contact
STAFF BOARD
CHAIRMAN
Maruxa Hernández Corredoira
EDITOR IN CHIEF
Manuela Velázquez Prieto
Tomás Casasín Edo
MARKETING MANAGER
marketing.manager@farmclin.com
EDITORIAL BOARD
María B. Badía Tahull
Lluís Campins Bernadas
Juan Carlos Juárez Giménez
Carles Quiñones Ribas
Volume 22 (2020)
,
Issue 2 - April-June
Editorial
DENGVAXIA®, THE VACCINE AGAINST DENGUE
Volume 22 (2020)
-
2 - April-June
LÓPEZ TRICAS JOSÉ MANUEL, ÁLVAREZ DE TOLEDO BAYARTE ÁNGELA
Page(s): 67
- 67
Download PDF